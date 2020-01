Meteo INVERNALE ormai prossimo: VORTICE POLARE in espansione (Di sabato 11 gennaio 2020) Il Meteo INVERNALE continua essere influenzato dal VORTICE POLARE che continua a roteare su se stesso fortissimo quasi a tutte le quote. Le proiezioni Meteo a lungo termine prospettano dei cambiamenti abbastanza importanti, in quanto l'area del VORTICE tenderà a generare delle anse verso sud, che sono causa di ondate di maltempo sparse lungo il nostro Emisfero. Più avanti nei giorni, il VORTICE POLARE tenderà a divenire ancora più intenso ed aumentare il numero di anse verso sud, incrementando le aree interessate dal maltempo e freddo. Non siamo ancora in quella fase che precede lo Split POLARE, tuttavia il VORTICE POLARE potrebbe spingersi con le sue aree di bassa pressione molto a sud. Ed è quello che potrebbe succedere tra circa una settimana in Europa, questo è ciò che emerge dai principali modelli matematici di previsione. Tale fenomeno potrebbe causare maltempo ... Leggi la notizia su meteogiornale

Pietro__Bruno : RT @MeteOnePB: ?? tempo variabile con molte nuvole e piovaschi sparsi. Temperature nella media invernale con venti settentrionali #meteo #p… - EmanueleAnsel : Meteo Giornale: 20 gennaio data della SVOLTA invernale? Le ultimissime novità. - MeteOnePB : ?? tempo variabile con molte nuvole e piovaschi sparsi. Temperature nella media invernale con venti settentrionali… -