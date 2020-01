Luigi Favoloso, tristi sviluppi in corso (Di sabato 11 gennaio 2020) Aggiornamenti shock In vari programmi televisivi si parla della scomparsa di Luigi Favoloso, ex fidanzato della modella Nina Moric. L’ex gieffino è senza auto e senza documenti, lascia la città di Torre Del Greco il 29 dicembre 2019. Pochi giorni fa Barbara D’Urso mostra una foto che ritrae il ragazzo su un treno diretto a Milano. Arriva ora una nuova rivelazione da parte del suo personal trainer. Nathan, il nome dell’esperto, rivela una minaccia di suicidio. Pare che prima di Natale ci sia stato un litigio tra Nina e Luigi, questo confessato dalla modella croata. Si tratta di un pesante litigio perché lei lo caccia via da casa e lui minaccia di togliersi la vita. Per rispetto di Nina non racconta i dettagli della discussione, la notizia stupisce tantissimo. Si sospetta un allontanamento volontario Il gesto di Luigi Favoloso e questo triste sviluppo forse sono legati ... Leggi la notizia su kontrokultura

