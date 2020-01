LIVE Cagliari-Milan, Serie A calcio 2020 in DIRETTA: Nainggolan a supporto di Joao Pedro e Simeone (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE embedit snippet=”adsense-articolo” 14.31 Non se la passa meglio il Milan che, nelle ultime tre giornate, ha collezionato 2 punti senza mai riuscire ad andare in rete. I rossoneri hanno pareggiato in casa 0-0 contro Sassuolo e Sampdoria e hanno perso pesantemente a Bergamo contro l’Atalanta (5-0). 14.28 Il Cagliari, non vince dallo scorso 2 dicembre (4-3 contro la Sampdoria). 14.25 Il Cagliari è inoltre reduce da un periodo negativo in campionato: i sardi hanno perso le ultime tre partite consecutive (contro Lazio, Udinese e Juventus). 14.22 La squadra rossonera rappresenta un vero e proprio tabù per il Cagliari: i rossoblù hanno vinto soltanto 1 degli ultimi 31 confronti in Serie A contro il Milan (2-1 nel maggio 2017). 14.19 Milan ampiamente in vantaggio anche nelle gare disputate in Sardegna: i rossoneri hanno vinto 15 volte sul ... Leggi la notizia su oasport

