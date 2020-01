Lazio Napoli 1-0: cronaca e tabellino (Di sabato 11 gennaio 2020) Allo Stadio Olimpico di Roma, la 19ª giornata di Serie A 2019/20 tra Lazio e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (Jessica Reatini, inviata a Roma) – Allo Stadio Olimpico di Roma, Lazio e Napoli si affrontano nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2019/20. Alla fine vince la Lazio grazie alla rete di Immobile insieme al pasticcio di Ospina. Un match molto equilibrato in cui a fare la differenza sono stati gli episodi. Sintesi Lazio Napoli 1-0 MOVIOLA 1′ Inizia la gara dell’Olimpico tra Lazio e Napoli! 10′ Tiro di Allan – Primo squillo degli azzurri con la conclusione di Allan che termine alta. 11′ Lazio pericolosa – Ciro Immobile spreca una grandissima occasione, il numero 17 a tu per tu con Ospina non impatta bene il pallone e viene murato. 16′ Ancora biancocelesti in avanti – Seconda ... Leggi la notizia su calcionews24

