L’annuncio di Zingaretti: “Dopo le regionali sciolgo il Pd e lancio un partito nuovo” (Di sabato 11 gennaio 2020) Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, pensa a una rivoluzione per il suo partito: dopo le elezioni regionali in Emilia Romagna del 26 gennaio, il leader dem punta a sciogliere l'attuale partito per fondarne uno nuovo. "Non un nuovo partito, ma un partito nuovo", precisa parlando di una domanda di politica in crescita. Leggi la notizia su fanpage

