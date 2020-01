Infortunio Suarez, l’attaccante del Barça dovrà operarsi: Napoli a rischio (Di sabato 11 gennaio 2020) Infortunio Suarez, l’attaccante del Barcellona dovrà operarsi al menisco del ginocchio destro. Sfida col Napoli a rischio Tegola per il Barcellona. Dopo la sconfitta fatale contro l’Atletico Madrid continua il momento non positivo per la squadra di Ernesto Valverde, che adesso perde per Infortunio Luis Suarez. Come comunicato dalla società, l’attaccante dovrà sottoporsi a intervento chirurgico per curare una lesione al menisco esterno del ginocchio destro. L’impegno contro il Napoli di Champions League, adesso, è a serissimo rischio. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

