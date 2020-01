Incendio distrugge uno chalet nella stazione sciistica di Campo Felice (Di sabato 11 gennaio 2020) Un Incendio, sviluppatosi intorno alle 6 di questa mattina, ha completamente distrutto lo chalet da Romeo nella stazione sciistica di Campo Felice nel comune di Rocca di Cambio (L’Aquila), il più alto dell’Appenino, dove la stagione è iniziata anche se non è decollata per la neve non ancora copiosa. Le fiamme sono state domate dopo alcune ore dai vigili del fuoco che hanno lavorato fino a mezzogiorno. Fortunatamente non ci sono stati feriti perché a quell’ora non c’erano sciatori. Secondo quanto si è appreso dai primi rilievi dei vigili del fuoco e dei carabinieri, l’Incendio sarebbe stato causato da un cortocircuito, escludendo così la pista dolosa, anche se si attendono i riscontri definitivi. Lo chalet è di proprietà della Campo Felice, la società dei fratelli Lallini che ha in concessione gli impianti di risalita, ed è gestita da Romeo Ciuffoletti. Per ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

