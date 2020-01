Il Nord si riprende Confindustria (Di sabato 11 gennaio 2020) Se la corsa alla presidenza di Confindustria fosse una maratona, ai nastri di partenza sicuramente l’uomo da battere sarebbe il milanese Carlo Bonomi. Staccata ma per il momento l’unica che può coltivare qualche chance di rimonta e di vittoria è la torinese Licia Mattioli. Mentre sono sicuramente profili interessanti, seppur con non tante possibilità di arrivare primi alla meta, quelli degli altri tre corridori: il bresciano Giuseppe Pasini, l’emiliano Emanuele Orsini e il triestino Andrea Illy. L’unica cosa certa è che a maggio sulla poltrona più importante di Viale dell’Astronomia tornerà a sedere un imprenditore del Nord, dopo i quattro anni di guida del salernitano Vincenzo Boccia. E questo è già un dato rilevante per definizione della futura associazione , in un momento in cui il differenziale di ... Leggi la notizia su huffingtonpost

