Il freddo aumenta il rischio di infarto? (Di sabato 11 gennaio 2020) Il freddo aumenta il rischio di infarto? Secondo alcune ricerche ci potrebbe essere una correlazione. Gli esperti di Humanitas fanno chiarezza attraverso il loro portale attraverso un approfondimento con gli specialisti del Cardio Center di Humanitas. “Le vacanze di Natale possono essere uno stress, anche per il cuore. Fra sport invernali, scadenze da chiudere al lavoro e vacanze enogastronomiche, i cardiologi svedesi hanno lanciato l’allarme: gli attacchi di cuore in inverno sono più frequenti. Ecco perché è necessario prestare più attenzione se si soffre o si è a rischio di patologie cardiache.” Quale legame tra freddo e infarto? “Cibo, alcol ma soprattutto il freddo sono i maggiori responsabili del picco di infarti che si registra la notte tra il 24 e il 25 dicembre, intorno alle 22. A dirlo – scrivono gli esperti – è uno studio osservazionale ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

RedattoreSocial : Piano freddo, il Comune di Roma aumenta i posti per le persone senza dimora, ma ancora non bastano #Roma… - fipo972 : RT @rossiinpirr: Corsa, freddo e nebbia. Il ritmo aumenta per riscaldarsi e i pensieri cattivi si annullano completamente per un'ora,va ben… - rossiinpirr : Corsa, freddo e nebbia. Il ritmo aumenta per riscaldarsi e i pensieri cattivi si annullano completamente per un'ora… -