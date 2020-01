I 10 migliori polizieschi ambientati a New York (Di sabato 11 gennaio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=d06vGEzBms8 In America ci sono due tipi di polizia: quella di Los Angeles e quella di New York. La prima lavora sugli inseguimenti, ha a che fare con la criminalità violentissima e gli scontri a fuoco di massa. La seconda, invece, combatte la follia degli interni, le notti illuminate dai semafori e i nascondigli nei palazzi. City of Crime, in uscita questa settimana e prodotto da fratelli Russo (Anthony e Joe), racconta proprio del corpo di polizia di New York nel momento in cui otto agenti sono fatti fuori per via di una rapina. Manhattan viene chiusa per una notte bloccando i suoi ponti e parte la caccia ai responsabili da parte di un detective noto per aver ucciso parecchi criminali. Senza Manhattan questo film non sarebbe stato la stessa cosa, senza la possibilità di trasformare un grande quartiere in una piccola gabbia. Abbiamo, allora, pensato di ... Leggi la notizia su wired

migliori polizieschi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : migliori polizieschi