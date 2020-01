“Gli inizi di Dio”, primo convegno evangelico ADI a Pietrelcina (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPietrelcina (Bn) – Si è tenuto oggi alle ore 17.30, presso il palavetro del Comune di Pietrelcina, il convegno organizzato dalle chiese evangeliche delle Assemblee di Dio in Italia dal titolo “Gli inizi di Dio”. Si è trattato di un incontro incentrato sullo studio della parola di Dio realizzato ponendo il focus sui vangeli canonici, presenti nella Sacra Bibbia, e fortemente voluto dai credenti evangelici del luogo. L’iniziativa è stata organizzata da Luca Cattaneo per conto delle ADI, pastore evangelico delle stazioni evangeliche, così sono definite nel contesto religioso, del medesimo paese e di Fragneto L’Abate. Relatore dello studio, che ha interessato molti partecipanti, non solo evangelici, è stato il pastore delle chiese storiche di Roma, Salvatore Cusumano. Oggetto del convegno è stato un raffronto ... Leggi la notizia su anteprima24

MiriEchelon : Quando il bambino è sulla pista di pattinaggio e tu stai fuori al freddo al gelo ed inizi a cercare gli aspetti pos… - rickembecker : @siriano12 @PBPcalcio @RadioRossonera Il calcio è tempo, spazi ed esecuzione. Oggi si sono viste tutte e tre, anche… - July_Stilinski : @EliotByNight Può essere che inizi a vedere qualcosa in lui ma la vera svolta la ha più avanti nel manga. Lui però… -