Demme saluta il Lispia “Ora il viaggio continua per me… Grazie per tutto” (Di sabato 11 gennaio 2020) È ufficiale l’acquisto del Napoli di Diego Demme , dopo quasi sei anni il calciatore tedesco lascia il Lipsia. L’ex capitano ha voluto salutare i l club e suoi compagni con un post su Instagram “Sei anni ricchi di momenti indimenticabili. Dal 3. Liga ai sedicesimi di finale di Champions League. Voglio solo ringraziare per il supporto, sarai sempre parte di me. Ora il viaggio continua per me… Grazie per tutto, il tuo Diego” Visualizza questo post su Instagram 6 Jahre mit unvergesslichen Momenten. Von der 3. Liga bis ins Achtelfinale der CL. Ich möchte einfach nur Danke sagen für eure Unterstützung, ihr werdet immer ein Teil von mir sein. Nun geht die Reise für mich weiter… Danke für Alles euer Diego Leggi la notizia su ilnapolista

