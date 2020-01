Come vedere Lazio-Napoli in TV e in streaming (Di sabato 11 gennaio 2020) Lazio-Napoli è una delle più equilibrate e attese partite di Serie A della diciannovesima giornata. È in programma alle 18, allo stadio Olimpico a Roma, e le due squadre ci arrivano in stati di forma ben differenti. La Lazio di Simone Inzaghi è unanimemente ritenuta la “terza forza” del campionato e ha uno dei sistemi di gioco più apprezzati e collaudati. Ha di recente vinto la Supercoppa italiana battendo in finale la Juventus. È terza in classifica e ha una partita in meno rispetto alle altre squadre di vertice. Il Napoli ha invece finora disputato una stagione alquanto deludente, al netto della qualificazione agli ottavi di Champions League. È in ottava posizione in classifica, lontano da quello che è ormai diventato l’obiettivo minimo stagionale: il quarto posto. L’allenatore Carlo Ancelotti è stato esonerato dopo una stagione e mezzo di lavoro, a seguito di una ... Leggi la notizia su ilveggente

riotta : Bravissimo Mister #Conte a zittire finalmente il dinosauro Capello che @sky parla di contropiede e catenaccio come… - borghi_claudio : @AberWhaat Ma l'ho fatto ?? Lei non vuol vedere. Vuole che guardiamo la soddisfazione sull'assistenza medica ricevut… - opssmxrty : RT @itsforian: Io sono ancora troppo sottona per Vincenzo Di Primo, ogni volta che guardo il pomeridiano spero di vedere un’esibizione come… -