Clima, Joaquin Phoenix arrestato mentre manifesta in piazza a Washington - (Di sabato 11 gennaio 2020) Novella Toloni Dopo Jane Fonda anche Joaquin Phoenix e il collega Martin sono finiti in manette per aver manifestato, di fronte al Capitol Hill a Washington, contro le politiche ecologiche del governo e i cambiamenti Climatici Dai fasti del Golden Globe alle manette per la protesta contro il Clima. L'attore Joaquin Phoenix, reduce dalla premiazione per il suo ruolo in "Jocker", è stato arrestato dalla polizia durante una manifestazione contro le politiche governative su ecologia e Clima. L'attore è stato fermato dagli agenti mentre manifestava, insieme ad un centinaio di persone, sulla scalinata di Capitol Hill a Washington. Con lui c'erano anche altri personaggi famosi del cinema internazionale. L'attore ha deciso di partecipare alla manifestazione "Fire Drill Fridays", che si tiene ogni venerdì da ormai diverse settimane a Washington, al fianco di altri volti famosi della ... Leggi la notizia su ilgiornale

