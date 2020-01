Calciomercato Milan, Kessie può partire per far posto a Duncan (Di sabato 11 gennaio 2020) Calciomercato Milan, si fa strada l’idea di Duncan che potrebbe vestire in rossonero con la partenza di Kessie Non solo Ibrahimovic. Il Milan infatti è al lavoro per rinforzare il più possibile la rosa a disposizione di mister Pioli. Sul tavolo delle trattative ci son diversi nomi e come riporta la Gazzetta dello Sport la pista più vivace è quella che in questo momento porta a Politano. L’Inter però per lasciar andare il giocatore ha chiesto Kessie in cambio, non proprio uno scambio alla pari per i rossoneri. Si potrebbe però trovare un accordo sulle formule di acquisto e così facendo il Milan potrebbe tentare l’affondo finale anche per Duncan. Il Sassuolo infatti non farà partire il giocatore per meno di 20 milioni. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

FabrizioRomano : Simon Kjaer al Milan, affare in chiusura ???? @DiMarzio @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | Il #Tottenham chiede #Piatek. La situazione - FabrizioRomano : Mattia Caldara torna all’Atalanta: colpo in prestito di 18 mesi con diritto di riscatto a 15 milioni più percentual… -