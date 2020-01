Aereo abbattuto a Teheran, Rohani chiama l’ucraino Zelensky per scusarsi: «I responsabili saranno puniti» (Di sabato 11 gennaio 2020) Dopo l’ammissione da parte di Teheran dell’abbattimento per un errore umano dell’Aereo ucraino diretto a Kiev, sul quale viaggiavano 176 persone, il presidente iraniano, Hassan Rohani, ha chiamato l’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky. Durante il colloquio telefonico Rohani si è scusato con il presidente ucraino, assicurando che i responsabili dell’abbattimento dell’Aereo saranno puniti. A renderlo noto è un comunicato della presidenza dell’Ucraina. In un primo momento l’incidente Aereo è stato attribuito dalle autorità iraniane a un guasto al motore del Boeing 737 della Ukraine Airlines, salvo poi fare marcia indietro. Di fatto, dopo giorni di bugie e accuse, la verità è venuta a galla, anche dietro le sollecitazioni dell’Ayatollah Ali Khamenei a dire la verità. Ad abbattere l’Aereo «è stato un missile a corto raggio che è esploso vicino all’Aereo. ... Leggi la notizia su open.online

