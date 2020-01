VORTICE POLARE tiene INVERNO in GABBIA, attendendo NOVITA' di fine gennaio (Di venerdì 10 gennaio 2020) Lo straripante VORTICE POLARE è la causa scatenante di questo gennaio finora piuttosto scialbo, nel quale mancano le condizioni adatte per favorire le irruzioni d'aria fredda POLARE verso le medie latitudini. Da qui il termine d'INVERNO inGABBIAto, ovvero impossibilitato ad esprimere il suo volto freddo e nevoso. Il VORTICE POLARE così potente determina un flusso zonale intenso alle alte latitudini. Si tratta di una situazione che determina lo scorrimento delle correnti miti occidentali anche verso l'Europa Settentrionale, con la fascia anticiclonica sub-tropicale più spostata verso nord. Questa situazione sfavorevole non dovrebbe sbloccarsi a breve, in quanto si prevede l'ulteriore intensificazione nei prossimi giorni del VORTICE POLARE in stratosfera con le velocità dei flussi zonali in ulteriore accelerazione. Il VORTICE POLARE verrà inevitabilmente condizionato anche ... Leggi la notizia su meteogiornale

