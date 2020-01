Troppa pressione su Serraj a Tripoli (e Di Maio è tentato da Haftar) (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roma. Con la decisione di rifiutare l’incontro con il premier Conte a Roma viene fuori il grande problema del leader Fayez al Serraj: fuori dalla Libia rappresenta il governo assediato di Tripoli grazie alla sua presenza rassicurante da nonno gentile che piace negli incontri internazionali, ma in pa Leggi la notizia su ilfoglio

MrRavenbridge : Mario il 31 Dicembre 2019: “Nel 2020 cercherò di fare le cose con calma, senza mettermi troppa pressione.” Mario i… - ClaudiaSSL : No, dai. Niccolò stasera lo perdoniamo. Nunzia piuttosto, forse la pressione per lei è un po’ troppa. #MasterChefIt - francescosuppo1 : @Cl_exa26 su questo concordo aveva troppa pressione però il posto dei migliori per me non dovevano togliercelo???? -