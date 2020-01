Torino, ag. Millico: «I rinnovi non si impongono ma si discutono» (Di venerdì 10 gennaio 2020) Torino, sorge un problema nel trasferimento di Millico: pare infatti che la società granata voglia prima che il calciatore firmi il rinnovo Nuova grana in casa Torino per quanto riguarda il rinnovo del classe 2000 Vincenzo Millico. Il calciatore ha infatti il contratto in scadenza nel 2023 e pare che la società granata non voglia farlo partire in prestito se non dopo la firma del rinnovo fino al 2024. Sulle pagine di Tuttosport l’agente del calciatore Gaetano Paolillo ha espresso la sua chiara posizione: «I contratti, i rinnovi, i trasferimenti non si impongono, si discutono: così non va». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

