Tentata truffa del “pacco” nel beneventano: denuncia e foglio di via per due napoletani (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMontesarchio (Bn) – Nella tarda mattinata di ieri, a seguito di richiesta di intervento da parte dei vigili urbani di Bucciano (BN) che segnalavano un tentativo di truffa posto in essere in danno di una 77enne del posto, militari dipendenti dalla Compagnia Carabinieri di Montesarchio (BN) ed in particolare da personale della Stazione CC di Airola (BN), hanno deferito in stato di libertà un pregiudicato 31enne e una ragazza di anni 23, entrambi provenienti dal napoletano poiché ritenuti responsabili dei reati di Tentata truffa in concorso. Nel dettaglio si accertava che gli stessi, poco prima, si erano recati a bordo di autovettura nei pressi dell’abitazione dell’anziana donna che era già pronta a consegnare la somma di euro 4.800,00 come corrispettivo di un pacco ordinato telefonicamente a nome del nipote e che sarebbe arrivato tramite corriere. ... Leggi la notizia su anteprima24

