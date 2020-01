Spiragli di deterrenza fra Usa e Iran (Di venerdì 10 gennaio 2020) Riflettiamo sul significato degli eventi dopo l’assassinio di Soleimani, l’atto che ha infranto con clamore tutte le norme del diritto internazionale.Il 3 gennaio i missili di precisione lanciati dal drone americano su territorio iracheno uccidono un gruppi di altissimi ufficiali Iraniani e iracheni, con un’azione che non ha precedenti. Nei giorni successivi razzi di precisione Iraniani lanciati da distanza colpiscono due basi Usa non facendo alcuna vittima (secondo notizie attendibili di fonte Usa) perché tramite le autorità irachene gli americani sarebbero stati avvertiti dell’attacco missilistico.Il Pentagono aveva messo l’eliminazione del generale Iraniano quale ultima scelta nella lista delle possibili azioni contro l’Iran. Trump, invece, alla ricerca dell’exploit sceglieva per impulso personale proprio quell’atto ... Leggi la notizia su huffingtonpost

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Spiragli di deterrenza fra Usa e Iran - HuffPostItalia : Spiragli di deterrenza fra Usa e Iran -