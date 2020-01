Salvatore Esposito nel trailer di Fargo 4 in una guerra tra gangster con protagonista Chris Rock (Di venerdì 10 gennaio 2020) Dimenticate quello che avete visto fino a questo momento e lasciate da parte il nostro Genny in Gomorra perché Salvatore Esposito debutta nel trailer di Fargo 4 e i fan non potrebbero esserne più fieri. Un nutrito gruppo di italiani ha preso parte alle riprese del nuovo capitolo della serie antologica FX in questi mesi e finalmente il primo trailer ufficiale apre la strada verso la messa in onda prevista per il prossimo aprile. Il video pieno di azione, di dramma e di divertenti momenti, è arrivato proprio nelle scorse ore e ha già conquistato i fan di Salvatore Esposito che in alcuni frame lo vediamo alle prese con i gangster rivali.Sono passati quasi tre anni da quando è stata trasmessa l'ultima stagione ma il trailer ha spazzato via ogni dubbio mostrandosi al massimo della sua arguzia tra gangster italiani e dialoghi del Midwest al grido di "Gli italiani sono il passato", il boss ... Leggi la notizia su optimaitalia

