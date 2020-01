Rifiuti: i tecnici bocciano la discarica di Raggi a Monte Carnevale, crisi più vicina. (Di venerdì 10 gennaio 2020) I tecnici hanno dato parere negativo a Monte Carnevale come area individuata dalla giunta Raggi per ospitare una nuova discarica, dove conferire i Rifiuti di Roma. La decisione dopo l'esame del dossier depositato dal XII Municipio. Spetterà alla politica prendere una decisione, domani manifestano i cittadini della Valle Galeria. Leggi la notizia su roma.fanpage

