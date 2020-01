Regolamento condominiale animali 2020: principi fondamentali e norme (Di venerdì 10 gennaio 2020) Regolamento condominiale animali 2020: principi fondamentali e norme Con l’entrata in vigore della cosiddetta riforma del condominio, ovvero la legge n. 220 del 2012 dal titolo Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici, oggi la detenzione di animali in condominio è, in via generale, pienamente ammessa e, pertanto, il Regolamento condominiale si deve sempre adeguare a ciò. Vediamo allora quali sono i tratti essenziali della normativa in merito, in modo che ogni proprietario di uno o più animali conosca i diritti da far valere, ma anche i doveri nei confronti degli altri condomini. Se ti interessa saperne di più sulle regole in tema di posto auto condominiale, la disciplina e le varie situazioni pratiche, clicca qui. Regolamento condominiale e animali: la svolta di qualche anno fa Come accennato, oggi è possibile tenere liberamente un animale domestico in ... Leggi la notizia su termometropolitico

