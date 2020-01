Omicidio in Romania, 63enne romano ucciso di botte: arrestata la moglie e due ragazzi (Di venerdì 10 gennaio 2020) La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sull'Omicidio di un romano sessantatreenne a Buciumeni, in Romania il 30 dicembre scorso. Arrestati e in carcere la moglie e due ragazzi ventiduenni, uno dei quali suo amante, che la donna ha assoldato con la richiesta di uccidere il marito in cambio di 500 euro. Leggi la notizia su fanpage

stop_fake_news_ : Una donna romena di 32 anni è stata arrestata dalla polizia in Romania perché sospettata di essere coinvolta nell'o… - OdorizziAlex : RT @magicaGrmente22: Italiano ucciso in Romania da due 20enni, arrestata la moglie: ha pagato 500 euro l'omicidio - grecale66 : RT @magicaGrmente22: Italiano ucciso in Romania da due 20enni, arrestata la moglie: ha pagato 500 euro l'omicidio -