Napoli, ing. Vittorio Genna nominato console onorario di Ungheria (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Su indicazione dell’Ambasciatore di Ungheria a Roma Adam Kovacs, l’Ing. Vittorio Genna, imprenditore di successo nel comparto aeronautico e aerospaziale, nonché Vicepresidente di Garanzia Fidi Scpa, è stato nominato console onorario di Ungheria a Napoli con giurisdizione sulle regioni Campania e Calabria. Napoletano, classe 1961, Laurea in Ingegneria Civile presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, dal 1986 ad oggi ha svolto ruoli manageriali in importanti realtà imprenditoriali di respiro internazionale. Nel 2010 fonda la A.L.A. S.p.A. Advanced Logistic for Aerospace, di cui è Socio e Vice Presidente del C.d.A, detenuta al 65% dalla Holding AIP Italia S.p.A. che di fatto rappresenta la maggior realtà italiana del settore della logistica e fornitura di materiali per l’industria aeronautica ed aerospaziale ed una delle più importanti a ... Leggi la notizia su anteprima24

