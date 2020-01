Napoli, dopo l’ammutinamento niente è come prima: è guerra tra De Laurentiis e i calciatori (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’ammutinamento. Un problema che continua a incombere sul Napoli e sulla serenità dello spogliatoio e non mostra soluzioni vicine. Da quel 5 novembre, quando la squadra si rifiutò di andare in ritiro, Aurelio De Laurentiis non ha mai fatto un passo indietro. Il presidente vuole imporre pesanti multe ai giocatori e minaccia pure azioni legali per danni di immagine, rivalendosi proprio sui contratti che riguardano questi diritti, che ogni giocatore del Napoli ha sottoscritto. Le multe richieste dal club ammontano complessivamente a quasi 2,5 milioni ed è stata avviata la procedura degli arbitrati, uno per ognuno dei 24 giocatori. come riporta l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, Il Napoli ha nominato come proprio arbitro per i 24 collegi da formare il giuslavorista Bruno Piacci, i giocatori hanno nominato diversi altri esperti ... Leggi la notizia su anteprima24

