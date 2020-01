LIVE Atp Cup 2020, Spagna-Belgio in DIRETTA: Bautista Agut-Coppejans 6-1 5-4, l’iberico serve per il match (Di venerdì 10 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Prima vincente di Bautista Agut. 5-4 BREAK Bautista Agut: in rete il rovescio di Coppejans, lo spagnolo servirà per il match al cambio di campo. 30-40 PALLA BREAK Bautista Agut: rovescio lungolinea in contropiede vincente. 30-30 Risponde per le rime Coppejans, con una volée di dritto in allungo sul tentativo di passante di rovescio di Bautista Agut. 15-30 Meraviglioso ricamo di Bautista Agut con la volée bassa di dritto. 15-15 Spinge con il dritto Bautista Agut, che poi chiude nell’angolo sinistro. 15-0 Gran prima di Coppejans. 4-4 Bautista vince un game infinito (quasi dodici minuti). A-40 Ace centrale di Bautista. 40-40 Doppio fallo di Bautista-Agut. Intanto scoccano i dieci minuti di durata per questo game. A-40 Coppejans affossa il dritto in rete. 40-40 Lungo il back di rovescio del belga. 40-A Palla break Belgio! Coppejans ... Leggi la notizia su oasport

