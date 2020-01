Justin Bieber è malato soffre della malattia di Lyme (Di venerdì 10 gennaio 2020) La popstar canadese Justin Bieber ha rivelato con un post su Instagram di soffrire della malattia di Lyme, i fan sono preoccupati Sta facendo preoccupare i fan la popstar canadese Justin Bieber. Il cantante ha rivelato infatti con un post su Instagram di soffrire della malattia di Lyme. Il 25enne, tornato da poco con Yummy sulla scena musicale, ha però cercato di rassicurare i milioni di fan che lo seguono. L’artista è stato fermo per un periodo abbastanza lungo, in cui ha sofferto di depressione. Ha anche avuto a che fare con problemi privati di varia natura e il suo ritorno faceva pensare che tutto fosse risolto e ritornato alla normalità. Tuttavia, se dall’altra parte sembra aver superato il momento difficile, adesso deve convivere con quest’altra notizia di certo non buona. Bieber ha detto ai follower che lo amano, spaventati per la malattia, che sta seguendo un trattamento che ... Leggi la notizia su kontrokultura

