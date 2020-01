Il Viminale di Luciana Lamorgese ci costa mezzo milione in meno di quello di Salvini (e del suo staff) (Di venerdì 10 gennaio 2020) Non è il cambiamento che tutti speravano ma è sicuramente qualcosa. Con l’addio di Matteo Salvini e del suo sontuoso staff dal Viminale lo Stato si è tolto un bel peso, economico. Perché la prima diretta conseguenza del cambio della guardia al Ministero dell’Interno è che gli italiani non dovranno più pagare l’armata leghista che per quattordici mesi ha curato (a spese nostre) la comunicazione del leader della Lega, ministro e papà di tutti gli italiani. Ma com’è che Lamorgese riesce a fare il ministro spendendo un quinto di quello che ci costava Salvini? A fare il conto del risparmio per le casse dello Stato è Mauro Munafò per l’Espresso che ha calcolato la differenza tra gli stipendi pagati a quelli della Bestia e il nuovo staff del ministro Luciana Lamorgese. Gli uomini del Capitano pesavano sulle finanze del Ministero per 718mila euro l’anno. ... Leggi la notizia su nextquotidiano

RoccaRemo : RT @neXtquotidiano: Il Viminale di Luciana #Lamorgese ci costa mezzo milione in meno di quello di #Salvini (e del suo staff) - GiovanniG1950 : RT @Miti_Vigliero: Il Viminale non paga più la 'Bestia' di Matteo Salvini. E risparmia mezzo milione di euro La ministra dell'Interno Lucia… - camillonaborre : RT @Miti_Vigliero: Il Viminale non paga più la 'Bestia' di Matteo Salvini. E risparmia mezzo milione di euro La ministra dell'Interno Lucia… -