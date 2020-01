Grande Fratello VIP 2020, Licia Nunez ripensa all'ex fidanzata: "Hai smesso di amarmi per davvero?" (Di venerdì 10 gennaio 2020) Conosciuta per essere stata uno dei volti della popolare soap Centovetrine, Licia Nunez ora nella casa del Grande Fratello VIP ha una storia da raccontare e quella storia riguarda una relazione importante con Imma Battaglia, ora sposata con Eva Grimaldi.Sono state insieme per ben 7 anni fino al 2010, quando le strade si sono poi divise. Licia non nega di avere ancora un pensiero per Imma e lo conferma durante una chiacchierata con alcuni concorrenti della casa: Quando ho incontrato Imma ho pensato alla donna che ti protegge, io stavo crescendo e sono cresciuta con lei. Un bel giorno lei mi ha detto "In un locale si è presentata Eva Grimaldi". Era il luglio 2010, una volta si blocca il telefono su un video dove c'era un quadro che io ho riconosciuto, era della casa di Imma. Lì ho collegato una frase, quando lei mi chiese: ma secondo te si possono amare contemporaneamente due persone? ... Leggi la notizia su blogo

