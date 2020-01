GF VIP, Serena Enardu: “Sono innamorata di Pago” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Serena Enardu, rinchiusa nella cosiddetta suite del Gf Vip 4, è ancora in attesa di sapere se potrà entrare nella Casa di Cinecittà. Nel mentre, l’ex tronista di Uomini e Donne si è lasciata andare a una confessione a dir poco inedita, rivelando in sostanza di essere ancora innamorata di Pago, al secolo Pacifico Settembre, suo ex compagno. “Mi sono accorta che mi mancava da morire”, ha di fatto annunciato la 43enne sarda, che forse è più decisa a riconquistarlo che non ad avere con lui un semplice confronto risolutivo. Gf Vip: la confessione di Serena Nel mentre, anche il cantautore 48enne, ex marito di Miriana Trevisan, ha parlato della sua ex con Paola Di Benedetto. La mora 45enne si è dunque accorta di aver fatto un grosso sbaglio a Temptation Island Vip, quando decise di chiudere la loro relazione per alcune incomprensioni di coppia. Ma a distanza di qualche mese, Serena pare ... Leggi la notizia su notizie

