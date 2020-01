Firme false per la lista M5s di Palermo, 12 condannati. Sono ex deputati e attivisti (Di venerdì 10 gennaio 2020) L’impianto dell’accusa ha retto. In dodici su quattordici Sono stati condannati, ma la prescrizione, che matura a febbraio, è dietro l’angolo e la vicenda si chiuderà con la sentenza di primo grado. Resta il fatto, però, e un verdetto che accerta che almeno 12 tra attivisti ed ex deputati regionali e nazionali dei 5 Stelle e un cancelliere del tribunale di Palermo commisero dei falsi per “salvare” la lista presentata alle Comunali del 2012.Le pene più pesanti, un anno e dieci mesi, tutte comunque sospese, Sono state inflitte a tre ex big del Movimento: Giulia Di Vita, Riccardo Nuti, Claudia Mannino, accusati a vario titolo di falso e violazione della legge regionale del ’60 sulle consultazioni elettorali. Stessa condanna per l’attivista Toni Ferrara e per Samanta Busalacchi, del gruppo parlamentare all’Ars. Un ... Leggi la notizia su huffingtonpost

eziomauro : Palermo, processo firme false M5s: dodici condannati e due assolti - redazioneiene : +++ CONDANNATI IN 12 PER LE FIRME FALSE #M5S A PALERMO NEL 2012 +++ - MediasetTgcom24 : Firme false M5s: a Palermo 12 condannati e 2 assolti #m5s -