Don Matteo 12 fa record di ascolti: 30,6% di share con 7005 milioni di telespettatori

Don Matteo festeggia i 20 anni con un record assoluto. La prima puntata andata in onda giovedì 9 gennaio su Rai 1 ha fatto il 30,6% di share con 7005 milioni di telespettatori. Numeri a cui solo Montalbano ci ha abituato. Don Matteo, giunto nel 2020 ai venti anni dalla sua prima messa in onda, è la serie che riesce a riunire davanti alla Tv un pubblico diversissimo per età, livello di istruzione ed estrazione sociale; un vero fenomeno televisivo. Terence Hill torna nei panni del prete detective in bicicletta e tonaca con 10 prime serate con la 12ma stagione in prima visione su Rai1 dal 9 gennaio 2020. Un format tutto italiano, andato in onda la prima volta il 7 gennaio 2000 su Rai1 prodotto da Lux Vide Italia per Rai Fiction. La serie è stata una delle più seguite di sempre nella storia della fiction italiana (7 mln di spettatori e 27% share).

