‘Divorzio reale’. Meghan Markle lascia l’Inghilterra: “È andata via, Harry è rimasto” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Mercoledì pomeriggio, l’annuncio-shock di Harry e Meghan di voler rinunciare allo status di membri ‘senior’ della Famiglia reale e di rendersi indipendenti economicamente per vivere fra Regno Unito e il Nord America insieme al piccolo Archie ha creato un polverone mediatico di epiche dimensioni. Il divorzio è stato annunciato dai due con un post sull’account Instagram della coppia reale, che rinuncia ai loro doveri ufficiali e ai loro obblighi di rappresentare la Regina in Gran Bretagna e nel mondo. Harry e Meghan, duca e duchessa del Sussex, hanno annunciato la coppia che “continuerà a sostenere totalmente Sua Maestà la Regina”, intente dividersi “tra il Regno Unito e il Nord America” per ritagliarsi progressivamente “un nuovo ruolo”. Harry e la consorte hanno quindi annunciato di voler rinunciare ai loro doveri reali e di voler lavorare per raggiungere l’indipendenza ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

