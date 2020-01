Daniele Dal Moro tronista di Uomini e Donne: l'attacco di Gennaro Lillio (video) (Di venerdì 10 gennaio 2020) La notizia dell'investitura ufficiale di Daniele Dal Moro come tronista di 'Uomini e Donne' non ha lasciato indifferente Gennaro Lillio che, attraverso una serie di Instagram Stories, ha attaccato l'ormai ex compagno d'avventura (ai tempi del 'Grande Fratello 16') in difesa di Martina Nasoni.Daniele Dal Moro tronista di Uomini e Donne: l'attacco di Gennaro Lillio (video) 10 gennaio 2020 01:36. Leggi la notizia su blogo

Vivo_Azzurro : Daniele #DeRossi ???? si ritira dal #calcio ?? giocato. In bocca al lupo #Campione del Mondo ????????! L'articolo ????… - SkySport : ? #UltimOra ?? Daniele #DeRossi si ritira dal calcio ? Lascia il #Boca subito #SkySport #Calcio #Football - ladisansa : Ma Daniele dal loro che mette l'account privato..a pro di cosa? ?? #uominedonne Sto ridendo per le storie di Gennaro btw ?????????? -