Colleferro: domani assemblea su compound e chiusura discarica (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roma – “Sabato 11 gennaio, nella sala dell’Auditorium della citta’ di Colleferro ‘Fabbrica della musica’, il movimento di Rifiutiamoli convoca una assemblea aperta ai cittadini di Colleferro e della Valle del Sacco in occasione della chiusura della discarica di Colle Fagiolara, prevista per il 15 gennaio e sula proposta apertura di un compound di post-trattamento dei rifiuti da parte della societa’ Lazio Ambiente”. Cosi’ una nota dell’associazione. “L’assemblea si svolgera’ all’Auditorium- spiega il comunicato- poiche’ esso rappresenta un passo importante per la rinascita del quartiere Scalo. Rinascita che passa anche per la chiusura degli inceneritori di Colle Sughero – ottenuta dalla lotta di Rifiutiamoli con la partecipazione di cittadini ed amministratori – a cui si e’ ... Leggi la notizia su romadailynews

