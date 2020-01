Calvi, grande successo per il Concerto dell’Epifania (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutigrande successo ha ottenuto il Concerto dell’Epifania tenutosi a Calvi nella Chiesa Madre. Un Concerto certamente di qualità che ha entusiasmato e soddisfatto le numerose persone accorse presso la Chiesa Madre di Calvi (BN). L’evento rientrava nella rassegna Natale Insieme, giunta oramai alla decima edizione, organizzata dall’Amministrazione Comunale di Calvi in collaborazione con la Parrocchia e le Associazioni socio-culturali e sportive presenti sul territorio. Novanta minuti di grande musica terminati con circa cinque minuti interminabili di standing ovation. Ovazioni che durante le esibizioni si sono ripetute spesso ed in particolare durante l’esibizione dell’Ave Maria di Caccini cantata dal Soprano Olga De Maio. Durante quest’ultima esibizione, che ha visto perennemente in piedi tutto il pubblico accorso nella Chiesa Madre, sono emerse tutte le qualità ... Leggi la notizia su anteprima24

