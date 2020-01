Calciomercato Milan, Kjaer sarà il sostituto di Caldara (Di venerdì 10 gennaio 2020) Calciomercato Milan Kjaer è davvero molto vicino. Il difensore centrale potrebbe a breve accasarsi a Milano per tingersi di rossonero. Il Milan sta cercando di migliorare per cambiare il proprio rullino di marcia. La squadra non sta di certo facendo bene ed anzi, al girone d’andata ha fatto parecchio male. Il momento più basso si … L'articolo Calciomercato Milan, Kjaer sarà il sostituto di Caldara proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

FabrizioRomano : Mattia Caldara torna all’Atalanta: colpo in prestito di 18 mesi con diritto di riscatto a 15 milioni più percentual… - DiMarzio : #Calciomercato | Il #Tottenham chiede #Piatek. La situazione - FabrizioRomano : Simon Kjaer al Milan, affare in chiusura ???? @DiMarzio @SkySport #calciomercato -