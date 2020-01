Boeing caduto in Iran, Teheran: “L’aereo non è stato colpito da un missile”. E invitano i tecnici della compagnia a partecipare alle indagini (Di venerdì 10 gennaio 2020) “Quello che posso dirvi è che l’aereo non è stato colpito da un missile“. Lo ha dichiarato il capo dell’Ente Iraniano per l’Aviazione civile, Ali Abedzadeh, durante una conferenza stampa trasmessa dalla Press Tv sullo schianto del mezzo che mercoledì a Teheran ha provocato la morte delle 176 persone a bordo. Abedzadeh ha sottolineato che “i commenti su ciò che è accaduto non hanno alcun valore prima di ascoltare e analizzare i dati delle scatole nere”. L’Iran ha anche invitato i tecnici della Boeing a partecipare alle indagini, dopo aver negato alla compagnia la consegna delle scatole nere. Giovedì il primo ministro canadese, Justin Trudeau, aveva affermato che secondo diverse fonti il Boeing era stato abbattuto per errore da un missile Iraniano, opinione condivisa dal premier britannico Boris Johnson. Anche Donald Trump aveva detto di non credere a ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

