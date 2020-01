Antonella Elia contro tutti: “Fedez un babbuino, Che pal*e la Carlucci…” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Continua l’Antonella Elia Show all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Dal suo ingresso nel reality attraverso un tubo grondante di liquami, la Elia è stata un distributore continuo di dichiarazioni da virgolettare. Una buona parola per tutti, dal duo Fedez-Ferragni a Milly Carlucci: nel mirino della Elia sono finiti praticamente tutti… Antonella Elia spara a zero sui Ferragnez La Elia è spontanea, una naturalezza che spesso la fa diventare una scheggia impazzita e che – probabilmente – le è valso l’ingaggio nei più popolari reality del nostro Paese, dall’Isola dei Famosi a Pechino Express. Come se fosse al bar con gli amici e incurante delle telecamere, la Elia – senza paura di farsi dei nemici – ha letteralmente sparato a zero sui Ferragnez. Il riferimento è al video della pole dance realizzato dalla coppia qualche tempo fa. La Elia è stata impietosa: “Scorro e a un ... Leggi la notizia su thesocialpost

davidemaggio : GF VIP vs Milly Carlucci. Antonella Elia: «Che palle 'ste trasmissioni che fa. Spogliamoci nude per fotterle l’as… - GrandeFratello : Da sempre incontenibile... non siamo così sicuri che la Casa di #GFVIP sia abbastanza solida per lei! ?? Quindi Anto… - trash_italiano : Ho bisogno che vinca uno di loro - Barbara Alberti - Paolo Ciavarro - Antonella Elia #GFVIP -