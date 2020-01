Veneto, arriva IMAGe: il sistema di prevenzione per controllare le piene dei fiumi (Di giovedì 9 gennaio 2020) Un modello scientifico capace di prevedere le piene dei fiumi con 72 ore di anticipo per permettere di prendere decisioni ed effettuare scelte a tutela di popolazione e territori. Questo è il modello IMAGe, sistema di previsione delle piene fluviali della Regione del Veneto, messo a punto dal Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale dell’Università di Padova in collaborazione con la Regione. “Come riconosciuto anche dall’Autorità di Distretto, il nostro è un modello unico in Europa – ha spiegato questa mattina l’assessore regionale all’ambiente e protezione civile Gianpaolo Bottacin, in occasione della presentazione – un modello al quale sta guardando con estremo interesse anche il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, dato che è del tutto esportabile. Per noi è fondamentale, lo abbiamo visto in occasione di Vaia. ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

