Strage della discoteca di Corinaldo: si procede con rito immediato per la gang dello spray urticante (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ancona: si svolgerà qui il 13 marzo, dinanzi alla Corte d’Assise, il giudizio immediato per i sei ragazzi modenesifra i 19 e 22 anni), la cosiddetta “gang dello spray”, che la notte fra il 7 e l’8 dicembre 2018 durante un concerto del cantante Sfera Ebbasta causarono la morte di cinque adolescenti e una madre … L'articolo Strage della discoteca di Corinaldo: si procede con rito immediato per la gang dello spray urticante NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

