Soleimani, Usa a Onu: legittima difesa

L'uccisione del generale iraniano Qassemnel raid americano in Iraq è stato un atto di.Così l'ambasciatrice Usa alle Nazioni Unite in una lettera al Consiglio di sicurezza. "Se necessario" saranno prese altre misure per proteggere personale e interessi statunitensi in Medio Oriente, prosegue la missiva. Gli Usa sono pronti ad "avviare senza precondizioni negoziati con l'Iran per evitare nuove minacce al Paese e alla sicurezza nazionale ed evitare un'escalation con il regime iraniano".(Di giovedì 9 gennaio 2020)