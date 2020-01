Si riaccende il dibattito sull’Articolo 18 (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il Movimento 5 Stelle riaccende il dibattito sull’Articolo 18. Ma i numeri invitano alla prudenza. Dalla cancellazione della norma il numero dei licenziati è calato. Si riaccendono le discussioni sull’Articolo 18, che il Movimento 5 Stelle avrebbe intenzione di reintrodurre. E sul quale, se dovesse portare avanti la questione, si ritroverebbe con ogni probabilità a doversi scontrare con i renziani. I pentastellati hanno incassato il sostegno della Cgil e di Leu. Italia Viva è pronta ad opporsi, mentre il Partito democratico non ha ancora preso pubblicamente posizione. Matteo Renzi Il Movimento 5 Stelle riapre la discussione sull’Articolo 18 L’Articolo 18 è tornato alla ribalta per un fattore politico. Il Movimento 5 Stelle, come detto, ha riaperto il vaso di Pandora dichiarandosi a favore della reintroduzione della norma. Ma la posizione dei ... Leggi la notizia su newsmondo

