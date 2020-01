Si aggirava di notte nei pressi della casa del Sindaco: bloccato un 25enne (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “Violazione di domicilio”, “Resistenza a Pubblico Ufficiale” e “Lesioni personali”: sono questi i reati di cui dovranno rispondere un 25enne di Moschiano, arrestato dai Carabinieri della Stazione di Lauro. I fatti sono accaduti questa notte a Moschiano: sull’utenza “112” del Comando Provinciale di Avellino è stato segnalato un giovane che si aggirava nei pressi dell’abitazione del Sindaco di Moschiano. Ricevuta tale comunicazione, la Centrale Operativa ha immediatamente disposto l’invio sul posto di una pattuglia della Stazione di Lauro, che era già presente in quell’area nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale di Avellino tesi a garantire sicurezza e rispetto della legalità. Grazie alla tempestività dell’intervento, i Carabinieri sono riusciti ad individuare il soggetto segnalato ... Leggi la notizia su anteprima24

patricelumumb19 : RT @srummerr64: Questa notte per Garbatella si aggirava una Befana un po particolare invece delle caramelle distribuiva telline - PiLu975 : RT @srummerr64: Questa notte per Garbatella si aggirava una Befana un po particolare invece delle caramelle distribuiva telline - srummerr64 : Questa notte per Garbatella si aggirava una Befana un po particolare invece delle caramelle distribuiva telline -