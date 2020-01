Romina Power terzo incomodo a Cellino | Cacciata da Loredana Lecciso (Di giovedì 9 gennaio 2020) I giorni di vacanza sono appena finiti per Romina Power che sarebbe diventata un terzo incomodo a Cellino San Marco? Dopo la morte di mamma Jolanda le dinamiche familiari cominciano a cambiare e Loredana Lecciso avrebbe cacciato la rivale in amore? Romina Power diventa il terzo incomodo a Cellino quindi decide di tornare in California. … L'articolo Romina Power terzo incomodo a Cellino Cacciata da Loredana Lecciso proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

claudiog70a2013 : BIS Romina Power torna in California: la decisione - claudiog70a2013 : Romina Power torna in California: la decisione - notizieit : Romina Power torna in California: la decisione -