Problemi Vodafone OneNumber su Apple Watch: il responso degli esperti (Di giovedì 9 gennaio 2020) Se avete un Apple Watch potrebbe essere capitato anche a voi di non riuscire ad attivare Vodafone OneNumber. Il forum di assistenza del gestore rosso pullula di segnalazioni a riguardo, tant'è che anche un moderatore, non potendo più ignorare l'enorme mole di richiesta, non ha potuto fare altro che confermare i Problemi informando i clienti del fatto che il reparto tecnico è già a lavoro per una pronta risoluzione. Considerate che le prime segnalazioni fanno capo al 3 gennaio, e che è ormai passata una settimana dall'apertura del thread. Per chi non lo sapesse (difficile visto che se siete finiti qui un motivo ci sarà, ma vogliamo comunque fornire tutte le spiegazioni del caso), Vodafone OneNumber è l'opzione tariffaria che consente di effettuare chiamate e navigare con il proprio numero di telefono ed il bundle associato da Apple Watch (se in possesso del modello cellular con ... Leggi la notizia su optimaitalia

