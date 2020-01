Pitti Uomo, Paul and Shark trae la sua forza dal mare (Di giovedì 9 gennaio 2020) Firenze, 9 gen. (askanews) – “Quest’anno l’azienda si è mossa per recuperare il più possibile il suo Dna legato al mare, da cui trae forza, coniugandolo con un progetto di sostenibilità che abbiamo iniziato più di cinque anni fa e che si articola su più argomenti. Alcuni di questi argomenti, li abbiamo portati a Pitti. Quello che forse mi preme di più, è quello della piuma riciclata: un terzo da piumini riciclati, un terzo da quei piumini che si usano per dormire, un terzo da divani. Ci abbiamo messo cinque anni perché non volevamo scendere in alcun modo a compromessi dal punto di vista tecnico-qualitativo. La piuma riciclata deve tenere caldo. Ora siamo tranquilli e abbiamo un progetto che tiene estremamente caldo”. A spiegarlo, a Pitti Uomo a Firenze, è Andrea Dini, Ceo e presidente di Paul & Shark. “Poi abbiamo il nostro cotone organico che ... Leggi la notizia su notizie

