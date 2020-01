Paola Di Benedetto pazzesca: seno esplosivo in mostra [FOTO] (Di giovedì 9 gennaio 2020) E’ ufficialmente iniziata l’avventura al GF VIP di Paola Di Benedetto. Ieri, prima di varcare la famosa porta rossa, ha ricevuto un enorme mazzo di rose rosse da parte del suo Federico, accompagnato da una dedica romanticissima che l’ha emozionata. Le facciamo il nostro in bocca al lupo mostrandovela in uno scatto bellissimo. Reggiseno in pizzo e sorriso mozzafiato In questa immagine si vede una Paola sorridente, sexy e super in forma. Madre Natura è stata ritratta con un seno prorompente che lascia i fan ammaliati. Bellissima è dire poco, siamo sicuri che la sua esperienza nella casa più spiata di Italia sarà top! In bocca al lupo! L'articolo Paola Di Benedetto pazzesca: seno esplosivo in mostra FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi la notizia su velvetgossip

GrandeFratello : ... per lei è festa doppia! Paola Di Benedetto entra nella Casa di #GFVIP nel giorno del suo compleanno! ?? - _Simona01 : RT @Iperborea_: Paola Di Benedetto che nomina Andrea Denver e le shipper tra qualche mese “Avremmo dovuto capire che si amavano già da quan… - ClarabellaBest : RT @GrandeFratello: ... per lei è festa doppia! Paola Di Benedetto entra nella Casa di #GFVIP nel giorno del suo compleanno! ?? https://t.co… -